Рэпер ST рассказал, на что потратит вознаграждение за победу в шоу «Новые звезды в Африке»

“Турпром": туристка из РФ в 2023 году съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и отдыхе
Отдыхающая молодая женщина из Российской Федерации летом 2023 года побывала на полуострове Крым. Путешественница...Подробнее
Победителем экстремального шоу «Новые звезды в Африке» стал 34-летний рэпер Александр Степанов (ST), которому в финале довелось сразиться с Натальей Бардо и Марией Погребняк. По словам музыканта, он хотел занять первое место ради жены Ассоль. Перед участниками было поставлено задание — собрать дощечки определенного цвета в лабиринте, построить из них лестницу, по которой следует взобраться и поднять флаг.
Александру удалось сделать это быстро — он вырвался вперед и первым выполнил задание. Таким образом, рэпер выиграл пять миллионов рублей. Свою победную речь Степанов посвятил супруге и трехлетней дочери Эстель, о чем рассказал на «Шоу Воли.
«У меня всегда в голове был голос жены...», — сказал музыкант.
«...Не привезешь деньги — убью!» — пошутил ведущий Илья Соболев.
Александр рассказал о том, на что потратит выигранные деньги.
«Во-первых, это подарок жене. Ассоль, я люблю тебя! Часть денег пойдет на благотворительность. Я обещал Эстель привезти жирафа. И вот Вселенная на моей стороне — мы едем, а тут идет жираф», — сообщил музыкант.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Отдыхающая молодая женщина из Российской Федерации летом 2023 года побывала на полуострове Крым. Путешественница...Подробнее
Туристы из РФ жалуются на условия отдыха в Турции, отмечая, что теперь там нельзя отдохнуть хорошо за небольшие деньги....Подробнее
В Европе из-за отсутствия российских туристов проблемы у многих компаний, работающих в туристической отрасли. Об этом...Подробнее
Как сообщает «Турпром», путешественник из России дал в своем блоге ценный совет пассажирам, пользующимся картой...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что современные тренды сегодня задает русский солдат и народ. Таким...Подробнее
Популярные чешские курорты Марианские Лазни, Карловы Вары и другие остались без российских туристов. Как сказала мэр...Подробнее
На всем земном шаре регулярно появляются инновационные изобретения. Эти устройства могут качественно улучшить жизнь...Подробнее
Стало известно о прибытии лидеров шести стран Африки в Санкт-Петербург, где им предстоит встретиться с главой...Подробнее
Торты и другие кондитерские изделия содержат большое количество вредных гидрогенизированных жиров (трансжирных кислот)....Подробнее
Туристический агент Николай Мельник предупредил, в каких странах россиянам стоит соблюдать особую осторожность. Он...Подробнее
Комментировать