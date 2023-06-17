Рэпер ST рассказал, на что потратит вознаграждение за победу в шоу «Новые звезды в Африке»

Победителем экстремального шоу «Новые звезды в Африке» стал 34-летний рэпер Александр Степанов (ST), которому в финале довелось сразиться с Натальей Бардо и Марией Погребняк. По словам музыканта, он хотел занять первое место ради жены Ассоль. Перед участниками было поставлено задание — собрать дощечки определенного цвета в лабиринте, построить из них лестницу, по которой следует взобраться и поднять флаг.

Александру удалось сделать это быстро — он вырвался вперед и первым выполнил задание. Таким образом, рэпер выиграл пять миллионов рублей. Свою победную речь Степанов посвятил супруге и трехлетней дочери Эстель, о чем рассказал на «Шоу Воли.

«У меня всегда в голове был голос жены...», — сказал музыкант.

«...Не привезешь деньги — убью!» — пошутил ведущий Илья Соболев.

Александр рассказал о том, на что потратит выигранные деньги.

«Во-первых, это подарок жене. Ассоль, я люблю тебя! Часть денег пойдет на благотворительность. Я обещал Эстель привезти жирафа. И вот Вселенная на моей стороне — мы едем, а тут идет жираф», — сообщил музыкант.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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