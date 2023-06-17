Рэпер ST рассказал, на что потратит вознаграждение за победу в шоу «Новые звезды в Африке»

Сегодня, 11:49

0

Image 16+
Рэпер ST рассказал, на что потратит вознаграждение за победу в шоу «Новые звезды в Африке»
Рэпер ST

Победителем экстремального шоу «Новые звезды в Африке» стал 34-летний рэпер Александр Степанов (ST), которому в финале довелось сразиться с Натальей Бардо и Марией Погребняк. По словам музыканта, он хотел занять первое место ради жены Ассоль. Перед участниками было поставлено задание — собрать дощечки определенного цвета в лабиринте, построить из них лестницу, по которой следует взобраться и поднять флаг. 

Александру удалось сделать это быстро — он вырвался вперед и первым выполнил задание. Таким образом, рэпер выиграл пять миллионов рублей. Свою победную речь Степанов посвятил супруге и трехлетней дочери Эстель, о чем рассказал на «Шоу Воли.

«У меня всегда в голове был голос жены...», — сказал музыкант. 

«...Не привезешь деньги — убью!» — пошутил ведущий Илья Соболев.

Александр рассказал о том, на что потратит выигранные деньги. 

«Во-первых, это подарок жене. Ассоль, я люблю тебя! Часть денег пойдет на благотворительность. Я обещал Эстель привезти жирафа. И вот Вселенная на моей стороне — мы едем, а тут идет жираф», — сообщил музыкант.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Рэпер ST рассказал, на что потратит вознаграждение за победу в шоу «Новые звезды в Африке»

Сегодня, 11:49

Певец Дмитрий Маликов объяснил отмену русской культуры бессильной злобой стран Запада

17-06-2023, 19:44

НТВ: Концертов не будет. Что сплотило бежавших из России артистов

17-06-2023, 11:29

Журналисты НТВ проинформировали, что объединило сбежавших из России звезд

17-06-2023, 06:54

Макаревича ужаснул майский концерт в Израиле с выходом Пугачевой на сцену

16-06-2023, 14:04

Константин Эрнст назвал голливудское кино «дерьмом»

16-06-2023, 07:14

Стало известно, как выглядят герои фильма «ДМБ» спустя более 20 лет

8-06-2023, 22:44

Лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов назвал Пугачеву хабалкой

8-06-2023, 10:59

Диана Арбенина заявила, что не собирается покидать Россию

31-05-2023, 19:04

Яна Поплавская считает россиян, радовавшихся атаке БПЛА Рублевки, чудовищами

31-05-2023, 18:24

РИА Новости: Ургант, Нагиев и Гуревич исчезли с экранов после начала СВО

30-05-2023, 11:34

Кардиолог Кореневич рассказала о самых распространенных причинах болезней сосудов после 50 лет

29-05-2023, 11:09

Дочь Варум и Агутина купила себе квартиру в США, работая посудомойкой

29-05-2023, 09:24

Дочь артистов Агутина и Варум накопила на квартиру в Америке, работая посудомойкой

28-05-2023, 08:44

Все члены семьи российской певицы Пугачёвой покинули РФ

27-05-2023, 15:54

Стало известно, кто сыграет злодея в российской адаптации «Постучись в мою дверь»

26-05-2023, 23:34

Гузееву засняли в постели с полуголым коллегой

26-05-2023, 21:59

Вайкуле: «Ротару не приезжала, но я позвоню и узнаю, где она, что она сейчас. Очень люблю Софу»

26-05-2023, 07:29

Подольская о победе Дайнеко на «Фабрике звезд»: «Неважно, какое место ты займешь, главное — что потом»

25-05-2023, 08:24

Актриса Индира Варма сыграет загадочную герцогиню в новом сезоне «Доктора Кто»

24-05-2023, 22:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

“Турпром": туристка из РФ в 2023 году съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и отдыхе

“Турпром": туристка из РФ в 2023 году съездила в Крым и подробно рассказала о ценах и отдыхе

Вчера, 20:34

0

Отдыхающая молодая женщина из Российской Федерации летом 2023 года побывала на полуострове Крым. Путешественница...

Подробнее
Туристы РФ описали отдых в Турции словами «эконом уже совсем не эконом»

Туристы РФ описали отдых в Турции словами «эконом уже совсем не эконом»

17-06-2023, 09:49

0

Туристы из РФ жалуются на условия отдыха в Турции, отмечая, что теперь там нельзя отдохнуть хорошо за небольшие деньги....

Подробнее
Euronews: отсутствие туристов из РФ стало ударом для Европы

Euronews: отсутствие туристов из РФ стало ударом для Европы

16-06-2023, 16:29

0

В Европе из-за отсутствия российских туристов проблемы у многих компаний, работающих в туристической отрасли. Об этом...

Подробнее
«Турпром»: Россиянин дал совет, когда лучше посещать туалет в Турции

«Турпром»: Россиянин дал совет, когда лучше посещать туалет в Турции

17-06-2023, 19:49

0

Как сообщает «Турпром», путешественник из России дал в своем блоге ценный совет пассажирам, пользующимся картой...

Подробнее
«Пир во время чумы»: Пригожин нашел подходящий фразеологизм для проходящего ПМЭФ-2023

«Пир во время чумы»: Пригожин нашел подходящий фразеологизм для проходящего ПМЭФ-2023

16-06-2023, 22:40

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что современные тренды сегодня задает русский солдат и народ. Таким...

Подробнее
Агентство «France24»: В Чехии ищут замену российским туристам

Агентство «France24»: В Чехии ищут замену российским туристам

Вчера, 09:49

0

Популярные чешские курорты Марианские Лазни, Карловы Вары и другие остались без российских туристов. Как сказала мэр...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

«Коммерсантъ» назвал изобретения, которые изменят жизнь человека к лучшему

«Коммерсантъ» назвал изобретения, которые изменят жизнь человека к лучшему

Вчера, 13:04

0

На всем земном шаре регулярно появляются инновационные изобретения. Эти устройства могут качественно улучшить жизнь...

Подробнее
Лидеры шести африканских стран прилетели в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

Лидеры шести африканских стран прилетели в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

17-06-2023, 22:19

0

Стало известно о прибытии лидеров шести стран Африки в Санкт-Петербург, где им предстоит встретиться с главой...

Подробнее
RG.RU: Врач-уролог РФ Гадзиян назвал россиянам продукт, который запечатывает сосуды холестерином

RG.RU: Врач-уролог РФ Гадзиян назвал россиянам продукт, который запечатывает сосуды холестерином

17-06-2023, 08:39

0

Торты и другие кондитерские изделия содержат большое количество вредных гидрогенизированных жиров (трансжирных кислот)....

Подробнее
«VM» назвала четыре страны, в которых туристам РФ стоит быть осторожными

«VM» назвала четыре страны, в которых туристам РФ стоит быть осторожными

Сегодня, 09:54

0

Туристический агент Николай Мельник предупредил, в каких странах россиянам стоит соблюдать особую осторожность. Он...

Подробнее