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Знаменитый в Российской Федерации исполнитель музыкальных композиций Дмитрий Маликов представил на днях свое интервью представителям средств массовой информации. В разговоре с журналистами популярный певец прокомментировал отмену русской культуры на Западе.
Дмитрий назвал зарубежную позицию с непринятием русской культуры «очередным перегибом». Музыкант рассказал о том, что мир Запада пускается на отмену русской культуры из-за зависти и злобы. Вокалист уверен в том, что любой современный человек, который любит музыку Чайковского, не может в одно мгновение запретить ее себе и отвернуться от мировых классиков.
«Политические деятели Запада это делали не от большого ума, просто в какой-то бессильной злобе и зависти, — сказал артист в своём интервью репортерам. — Как я понимаю, это в основном риторика политиков, которые на Западе определяют идеологию сегодня. Потому что, если ты любишь великую музыку Чайковского, ранее признанную всем мировым сообществом, ты ее никак не сможешь отменить», — заявил Маликов.
Также певец выразил надежду на то, что рано или поздно эмоции пройдут, и всё станет так, как было раньше.
Такую информацию сегодня опубликовали корреспонденты новостного онлайн-издания «Аргументы и Факты».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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