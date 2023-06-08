НТВ: Концертов не будет. Что сплотило бежавших из России артистов

Euronews: отсутствие туристов из РФ стало ударом для Европы
В Европе из-за отсутствия российских туристов проблемы у многих компаний, работающих в туристической отрасли. Об этом...Подробнее
После объявления СВО многие знаменитости покинули Россию и обосновались за границей. Почти у всех из них возникли проблемы с концертной деятельностью. К примеру, один за одним срываются концерты группы «Би-2», и не только в России. Как выяснилось, выступление музыкального коллектива было отменено в столице Киргизии. Это означает, что музыканты группы, в том числе и ее лидер Игорь Бортник* (признан в России иноагентом), лишились заработков.
Похожая ситуация сложилась и с уехавшей из России Верой Брежневой. Недавно СМИ написали, что были отменены два концерта певицы в Европе.
Также стало известно, что Лайма Вайкуле, которая сделала головокружительную карьеру в СССР и России, занимается организацией фестиваля в Латвии, и она обещала вырученные деньги передать в поддержку Украины.
На этом фестивале выступят звезды, известные своими русофобскими настроениями. Это стало причиной того, что в России призвали не пускать латвийскую певицу в РФ. У мужа Алла Пугачевой, Максима Галкина* (признан иноагентом) также начались проблемы с выступлениями.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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