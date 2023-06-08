Журналисты НТВ проинформировали, что объединило сбежавших из России звезд

Сегодня, 06:54

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Журналисты НТВ проинформировали, что объединило сбежавших из России звезд
Фото из открытых источников

После начала «военной спецоперации» из РФ уехали многие артисты, и сейчас они строят свою карьеру в других странах.

Как рассказывает НТВ, не все из них смогли добиться успеха и зарабатывать там столько же, как и в России. При этом концерты бежавших из РФ артистов в ряде стран тоже начали отменять.

Например, признанный в РФ иноагентом солист группы «Би-2» Игорь Бортник* не сможет выступить в Киргизии. Там планировался его концерт, но недавно стало известно, что он отменен.  

Игоря Бортника внесли в список иноагентов в мае, после того как он грубо отреагировал на поздравление с Днем Победы от поклонников. Его могут проверить и на предмет оказания помощи ВСУ.

Не выступает теперь в РФ и певица Лайма Вайкуле. Она сейчас поддерживает ВСУ и готова перечислить средства, вырученные на ее фестивале, на нужды украинской армии. Активисты уже добиваются, чтобы ей тоже запретили въезд в Россию.
* - признан иноагентов в РФ.

 

 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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