Макаревича ужаснул концерт в Израиле с выходом Пугачевой на сцену

На майском концерте группы «Машина времени» в израильской Кейсарии произошел неприятный инцидент. Как рассказал Андрей Макаревич* (признан в России иноагентом), во время выступления у него появились неприятные ощущения, которые он испытывал на концерте впервые.

По словам музыканта, в какой-то момент немного изменился ветер. Из полей отчетливо потянуло коровьим дерьмом, что испортило впечатление зрителей от концерта, сказал Макаревич*. Во всем остальном выступление группы прошло успешно: был хороший звук и зрителям было комфортно, заявил музыкант.

Как известно, на том концерте побывала и проживающая в Израиле Алла Пугачева. Примадонна вышла на сцену к музыкантам и поприветствовала зал.

Макаревич* также признался, то скучает по вещам, которые его окружали на родине.

«У меня дома в Москве осталось много книг с автографами. Я не ставил себе задачу собирать или специально выпрашивать, но так получалось – Левитанский, Окуджава, Аксенов, Веллер, Алешковский, Кабаков, Евтушенко... Стоят на полке», – сказал музыкант.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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