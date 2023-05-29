Диана Арбенина заявила, что не собирается покидать Россию

Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, концерты которой отменяются во многих российских городах, в своем Telegram-канале опровергла слухи о том, что она покидает Россию. Рок-певица посоветовала журналистам, которые решили хайпануть на ярких заголовках, прекратить нагнетать истерию. Она призвала их опираться на прямую речь и конкретные факты, а не выдавать желаемое за действительное. Арбенина заявила, что она останется в стране, со своими соотечественниками и культурой.

«Мне очень тяжело смотреть, что происходит в моей стране. Смерть всегда приносит трагедию. Но я живу здесь и продолжаю петь здесь. Я разделяю эту горечь и ее последствия, как и все жители моей страны», — отметила рок-звезда.

Слухи о том, что Арбенина собирается эмигрировать, стали распространяться вскоре после отмены ряда концертов в Бишкеке, Бухаре, Ташкенте и Самарканде. На самом деле с певицей случилась неприятность — она упала в своем доме и получила серьезную травму позвоночника. Выступления «Ночных снайперов», запланированные на лето, состоятся, о чем заявила директор группы Александра Рерих.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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