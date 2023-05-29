Яна Поплавская считает россиян, радовавшихся атаке БПЛА Рублевки, чудовищами. Об этом сообщает издание StarHit.

Вчерашнее утро началось для жителей столицы и региона с роя беспилотников и взрывов. Часть взрывов прогремели невдалеке от элитой недвижимости Рублевки. Многие россияне, обсуждавшие в Сети случившееся, не смогли скрыть радость, что хоть кому-то из отечественной элиты было «тревожно». Люди предполагали, что ЧП может заставить жителей Рублевки задуматься и стать поближе к народу.

Такую точку зрения категорически не поддержала известная актриса Яна Поплавская. Она напомнила соотечественникам, что многие из этого престижного поселка — обычные люди, которые получали участки еще при Советском Союзе. К тому же там много социальных заведений — санатории для детей, спортивные и образовательные школы. На Рублевке живут многие знакомые актрисы.

Прочитав призывы большого числа соотечественников, что «лучше ударить туда-то», Поплавская возмутилась. По ее мнению, такие мысли недопустимы.

«Я сегодня читала Telegram, слушала мнения экспертов по радио и ТВ и думала — а можно ли сказать «лучше ударили бы туда-то»? Нет конечно, это невозможно. Чудовищно так размышлять», — поделилась своими мыслями звезда.

Напомним, взрывы утром 30 мая прозвучали в том числе и поблизости от домов балерины Анастасии Волочковой, а также блогера Лерчек.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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