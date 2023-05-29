Яна Поплавская считает россиян, радовавшихся атаке БПЛА Рублевки, чудовищами

Сегодня, 18:24

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Яна Поплавская считает россиян, радовавшихся атаке БПЛА Рублевки, чудовищами
Фото из открытых источников

Яна Поплавская считает россиян, радовавшихся атаке БПЛА Рублевки, чудовищами. Об этом сообщает издание StarHit.

Вчерашнее утро началось для жителей столицы и региона с роя беспилотников и взрывов. Часть взрывов прогремели невдалеке от элитой недвижимости Рублевки. Многие россияне, обсуждавшие в Сети случившееся, не смогли скрыть радость, что хоть кому-то из отечественной элиты было «тревожно». Люди предполагали, что ЧП может заставить жителей Рублевки задуматься и стать поближе к народу. 

Такую точку зрения категорически не поддержала известная актриса Яна Поплавская. Она напомнила соотечественникам, что многие из этого престижного поселка — обычные люди, которые получали участки еще при Советском Союзе. К тому же там много социальных заведений — санатории для детей, спортивные и образовательные школы. На Рублевке живут многие знакомые актрисы.

Прочитав призывы большого числа соотечественников, что «лучше ударить туда-то», Поплавская возмутилась. По ее мнению, такие мысли недопустимы.

«Я сегодня читала Telegram, слушала мнения экспертов по радио и ТВ и думала — а можно ли сказать «лучше ударили бы туда-то»? Нет конечно, это невозможно. Чудовищно так размышлять», — поделилась своими мыслями звезда.

Напомним, взрывы утром 30 мая прозвучали в том числе и поблизости от домов балерины Анастасии Волочковой, а также блогера  Лерчек.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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