РИА Новости: Ургант, Нагиев и Гуревич исчезли с экранов после начала СВО

Сегодня, 11:34

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РИА Новости: Ургант, Нагиев и Гуревич исчезли с экранов после начала СВО
Александр Гуревич

Издание РИА «Новости» опубликовало список российских телеведущих, которые после начала СВО исчезли с экранов федеральных каналов. В этом списке оказался Александр Гуревич, бессменный ведущий телевикторины «Сто к одному» и программы «Удивительные люди», которые выходят на «России 1». После начала спецоперации на территории Украины Гуревич заявил в соцсетях, что не поддерживает СВО и отказался вести развлекательное шоу. Он упрекнул коллег и ушел из телеигры, которую вел 17 лет. Сейчас шоумен проживает в Москве, избегая СМИ. 

Одним из первых СВО осудил шоумен Иван Ургант. Его телепрограмма «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир «Первого канала» более года назад, а сам ведущий отбыл в Израиль. Сейчас Ургант продолжает работать ведущим на частных корпоративах. Недавно он сообщил, что в скором времени вернется на «Первый канал», в свое шоу «Вечерний Ургант». 

Ситуация с Дмитрием Нагиевым немного иная. Он уже второй год отказывается публично обозначать свою позицию по СВО. При этом шоумен не раз намекал на то, что не поддерживает решение властей России. Весной этого года Нагиев отказался вести «Премию МУЗ-ТВ» и отказался от съемок 11-го сезона проекта «Голос». Свое исчезновение из медийного пространства Нагиев объяснил «творческим отпуском», согласованным с руководством «Первого канала». В конце прошлого месяца шоумен вел премию «Женщина года» в Crocus City Hall.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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