Кардиолог назвала три ошибки, которые забирают годы жизни

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала о том, как избежать возникновения сосудистых заболеваний. Известно, что у пожилых людей часто диагностируют гипертонию, ишемию, аритмию, высокий холестерин и сахарный диабет.

По мнению врача, чтобы отсрочить проявление этих недугов, следует исключить из своей жизни три фактора, которые способствуют появлению подобных проблем. Прежде всего важно отказаться от вредных привычек, перейти на здоровое питание и включить в повседневную жизнь физические нагрузки, отметила кандидат медицинских наук.

По словам врача, важно помнить, что курение и злоупотребление алкоголем являются явными врагами сердца и сосудов. Кардиолог рекомендует ежедневно совершать пешие прогулки, следить за питанием, добавив в рацион побольше свежих овощей, а также поддерживать водный баланс в организме и наладить сон.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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