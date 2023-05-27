Дочь Варум и Агутина купила себе квартиру в США, работая посудомойкой

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Елизавета Агутина, дочь российской звездной пары Леонида Агутина и Анжелики Варум, работая посудомойкой в Соединенных Штатах Америки, смогла заработать себе на квартиру. Об этом стало известно со слов ее дедушки, информирует «МК».
Девушка с рождения проживает в США и имеет американское гражданство. По словам 88-летнего отца Леонида Агутина, дедушки Елизаветы, она очень целеустремленная личность. Поставила себе цель обзавестись собственным жилищем и добилась ее. Мужчина говорит, что большую часть заработанного Лиза откладывала на покупку квартиры.
«Она уже заработала себе на квартиру, она уже в ней живет. Сама купила! Воображуля! Она посудомойкой работала. А что делать… Папа немного помог, сами понимаете, не без этого», — признается дедушка Елизаветы.
Сам Леонид Агутин вместе с Анжеликой часто летают в США, где видятся с дочкой. Но даже пребывая здесь, семья постоянно на связи. Поскольку Елизавета Агутина пытается построить музыкальную карьеру и даже выступает с платными концертами, он дает ей советы как профессионал. А как заботливый отец Леонид подсказывает Лизе, как вести себя с женихами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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