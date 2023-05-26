Дочь артистов Агутина и Варум накопила на квартиру в Америке, работая посудомойкой

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Дочери Леонида Агутина и Анжелики Варум удалось заработать на квартиру в США, работая посудомойкой.
Елизавета уже давно живет в США, пишет «СтарХит». Она мало рассказывает о свой личной жизни, но в этот раз ее дедушка Николай Агутин решил рассказать, чего удалось добиться его внучке.
В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ, 88-летний Николай Агутин отметил, что его внучка сама смогла купить себе жилье в США.
«Она уже заработала себе на квартиру, она уже в ней живет. Сама купила! Воображуля! Она посудомойкой работала. А что делать… Папа немного помог, сами понимаете, не без этого. Она еще та девочка — если цель имеет, то все! Лиза откладывала деньги. Но у нее даже и концерты платные бывают», — сказал Николай Агутин.
24-летня Лиза недавно рассталась с парнем, но уже завела новые отношения. Ее отец отметил, что всегда готов заступиться за свою дочь, но также уважает ее выбор. Он добавил, что по мере возможности будет ей помогать.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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