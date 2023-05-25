Все члены семьи Пугачёвой покинули РФ

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Как стало известно накануне — все члены большой и дружной семьи примадонны российской эстрады, народной артистки Советского Союза Аллы Пугачевой бросили свою родную землю, наплевали на могилы предков и сбежали из Российской Федерации. В настоящее время каждый из них проживает за границей. Сама певица Алла Борисовна Пугачева со своим мужем, комиком и шоуменом Максимом Галкиным (иноагентом), а также с младшими детьми, двойняшками Лизой и Гарри, переехала на постоянное место жительства в ближневосточное государство Израиль.
Дочь Пугачевой, актриса театра и кино, эстрадная певица Кристина Орбакайте, на протяжении длительного периода чрезвычайно много своего свободного времени проводила на территории Соединенных Штатов Америки. Как известно, в этом государстве проживают супруг Кристины, предприниматель Михаил Земцов, и учится в школе младшая дочь Клавдия. Однако работать и зарабатывать крупные гонорары Орбакайте всё равно приезжала в Россию. И вот только в ближайшие недели появилась информация о том, что наконец-то Кристина послушалась своих близких родственников и окончательно перебралась жить в США.
Старший внук Аллы Пугачевой актёр, предприниматель и музыкант Никита Пресняков в экстренном порядке бросил свою родину — Россию, сразу же после начала частичной мобилизации, и драпанул от военкоматовской повестки подальше — за океан к американцам. Всё-таки эта нация для Никиты оказалась ближе и роднее. Он так же, как и его мать, обосновался в Соединенных Штатах Америки.
На протяжении длительного периода ничего не было известно о младшем сыне Орбакайте — наполовину чеченском юноше Дени Байсарове. Хотя этот молодой мужчина призывного возраста и показывал в соцсетях свой ролик, как он гуляет по Москве и никуда не удрал, однако теперь стало известно, что он воссоединился с матерью и старшим братом в Соединенных Штатах Америки. Вот что деньги делают с людьми. Об этом пишут репортёры сетевого информационного ресурса ИА SM-News.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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