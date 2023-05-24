Вайкуле: «Ротару не приезжала, но я позвоню и узнаю, где она, что она сейчас. Очень люблю Софу»

Певица Лайма Вайкуле рассказала о том, поддерживает ли она отношения с Софией Ротару.

По словам Лаймы Вайкуле, они общаются, но это не такая дружба, как с Аллой Пугачевой. Тем не менее, им удается поддерживать дружеские отношения, пишет «СтарХит».

Артистка добавила, что в этом году она снова хочет пригласить Софию Ротару на свой фестиваль. Об этом она рассказала в ютуб-шоу канала «И грянул Грэм».

«Между прочим, мы всегда приглашаем ее на фестиваль. Последний раз, знаю, она была в Киеве, говорила. Потом слышала, что она поехала во Львов… точно не знаю, врать не буду. Больше не имела с ней связь, но сейчас позвоню и узнаю, где она, что она. Я всегда ее приглашаю!» — рассказала Лайма Вайкуле.

Артистка добавила, что София Ротару серьезно обеспокоена своими делами дома и ей сейчас не до путешествия. Поэтому на нее Лайма Вайкуле не обижается. Она добавила, что будет и далее поддерживать теплые отношения с Софией Ротару, поскольку очень ее любит.

Также Лайма Вайкуле отметила, что София Ротару и Алла Пугачева не враждуют. Она уверена, что им нечего делить, ведь у каждой своя армия поклонников.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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