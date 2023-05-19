Светлана Немоляева объяснила массовое обращение с исками в суд звезд-иноагентов

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Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, звезда фильма «Служебный роман», связала иски звезд-иноагентов касательно отмены статуса с их желанием вернуться на родину.
Недавно в суды обратились Максим Галкин*, Семен Слепаков*, Земфира* и несколько других знаменитостей. Все они признаны Минюстом России иноагентами, но решили оспорить этот статус.
84-летняя Светлана Немоляева в кулуарах 3-го Открытого российского кинофестиваля патриотического кино «Малая Земля» заявила, что за этими исками стоит их желание снова зарабатывать большие деньги. А это возможно только в России, поскольку на Западе они не слишком-то востребованы.
«У них просто закончились деньги. Вы можете представить, какие у них были залы в России. Таких концертных залов в Израиле нет. Израильское ТВ не предложит Максиму Галкину* таких прекрасных проектов с миллионной аудиторией, которые были у него в РФ. То же самое касается всех остальных уехавших артистов», – цитирует Немоляеву газета «АиФ».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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