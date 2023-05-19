Лера Кудрявцева вспомнила, как проходила лечение в клинике неврозов вместе с Ириной Дубцовой

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Телеведущая Лера Кудрявцева у себя в соцсети неожиданно вспомнила, как несколько лет назад проходила лечение в клинике неврозов. Скучно теледиве не было. Компанию ей в медицинском учреждении составила певица Ирина Дубцова. Она тоже проходила курс лечения.
«Да-да-да, мы психические, если что! И это нормально. Я ее туда притащила. Мы там отсыхали после своих нервных потрясений», — разоткровенничалась Лера.
Лечение в клинике ей запомнилось прежде всего тем, что именно там Ирина Дубцова написала для ее бывшего бойфренда Сергея Лазарева текст песни «Сдавайся». Причем происходило это прямо у нее на глазах.
Кудрявцева говорит, что артистка написала текст будущего хита прямо на капоте автомобиля. Это было, когда они вдвоем вышли на улицу покурить, передает «Мослента».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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