Лера Кудрявцева вспомнила, как проходила лечение в клинике неврозов вместе с Ириной Дубцовой

Сегодня, 17:59

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Лера Кудрявцева вспомнила, как проходила лечение в клинике неврозов вместе с Ириной Дубцовой
Фото из открытых источников

Телеведущая Лера Кудрявцева у себя в соцсети неожиданно вспомнила, как несколько лет назад проходила лечение в клинике неврозов. Скучно теледиве не было. Компанию ей в медицинском учреждении составила певица Ирина Дубцова. Она тоже проходила курс лечения.

«Да-да-да, мы психические, если что! И это нормально. Я ее туда притащила. Мы там отсыхали после своих нервных потрясений», — разоткровенничалась Лера.

Лечение в клинике ей запомнилось прежде всего тем, что именно там Ирина Дубцова написала для ее бывшего бойфренда Сергея Лазарева текст песни «Сдавайся». Причем происходило это прямо у нее на глазах.

Кудрявцева говорит, что артистка написала текст будущего хита прямо на капоте автомобиля. Это было, когда они вдвоем вышли на улицу покурить, передает «Мослента».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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