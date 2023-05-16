SHAMAN заявил, что на его концертах появляется все больше мужчин

В интервью ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко певец SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что в его аудитории происходят некоторые изменения. Если раньше на концерты певца ходили преимущественно женщины, то сейчас и мужчины начинают проявлять интерес к его творчеству. Певец рассказал, что может определить присутствие мужской аудитории даже по голосам и реакции публики.

«На концертах процентов 30, а то, бывает, в некоторых городах и 40 процентов мужчин», — сказал музыкант.

Этот феномен какое-то время был загадкой для самого певца.

Сегодня же он объясняет это тем, что в репертуаре появилась так называемая мужская лирика, вроде композиции «Вороны мои». Эти песни привлекают слушателей обоих полов мелодичностью и эмоциональностью. SHAMAN надеется, что внимание со стороны мужчин к его песням не иссякнет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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