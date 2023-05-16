Валерия Ланская рассказала, что ей пообещал фигурист Роман Костомаров

Недавно олимпийский чемпион Роман Костомаров, который чудом вернулся к жизни после тяжелой болезни, впервые вышел на связь со своими подписчиками в соцсетях. Кроме того, он связался с друзьями и коллегами, которые оказали ему поддержку в непростое для него время. Одним из таких друзей является актриса Валерия Ланская, которая каталась в паре с Костомаровым в шоу «Ледниковый период».

Валерия призналась, что она неустанно молилась за здоровье Костомарова. В ток-шоу «Секрет на миллион» Ланская передала содержание разговора с Романом. Актриса сделала вывод, что фигурист не сломлен операциями по ампутации конечностей. По ее словам, после восстановления Роман рассчитывает не только вернуться к полноценной жизни, но выйти на лед.

«Меня чуть-чуть оттюнингуют, и я снова буду работать. Вот его слова...», — заявила актриса.

Сама Валерия хорошо знает, что такое болезнь. Она долгие годы страдает от сахарного диабета, который снижает качество ее жизни. Актриса ведет борьбу с этим недугом и не сдается, поэтому понимает, что сейчас испытывает ее друг.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700