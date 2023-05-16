Эдгард Запашный подверг критике телеведущую РФ Андрееву и обвинил её в лицемерии

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Знаменитый российский дрессировщик, представитель известной цирковой династии Эдгард Запашный накануне представил своё интервью блогеру Лилии Абрамовой. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского в городе Москве объяснил суть конфликта с телевизионной ведущей «Первого канала» Екатериной Андреевой.
Как ранее писали СМИ, актриса обвинила дрессировщика в чрезмерно жестоких методах тренировки животных. В своем ответе артист цирка акцентировал внимание на том, что он лично не знаком с ведущей. Как утверждает Эдгард, он сильно удивился тому, что Екатерина позволила себе обвинения в живодёрстве в его адрес.
Дрессировщик припомнил, как лично Андреева неоднократно посещала Московский Цирк Никулина. Более того, всякий раз после похода на представления звезда телевидения выкладывала «довольные» снимки оттуда. Более того, она даже участвовала в телепроекте с дельфинами на «Первом канале». Запашный предполагает, что в Екатерине, во время обвинений дрессировщика в жестокости, сыграли женские эмоции. Он признался, что хотел бы лично спросить у ведущей, почему она так несправедлива в своих изречениях.
Эдгард считает, что он честно и добросовестно выполняет свою работу и в его действиях отсутствует жестокость. Дрессировщик строит свои действия чисто на инстинктах животных. Артист напомнил, что за последние два десятка лет он не знает ни одного примера, когда бы люди брали к себе в дрессуру животных с природы. Об этом сообщили журналисты информационного издания «Федеральное агентство новостей».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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