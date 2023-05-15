Дрессировщик РФ Эдгард Запашный назвал работу президента самой сложной профессией в мире

Сегодня, 19:34

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Дрессировщик РФ Эдгард Запашный назвал работу президента самой сложной профессией в мире
Фото из открытых источников

Член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ, народный артист России Эдгард Запашный накануне представил своё интервью блогеру Лилии Абрамовой. Он сообщил о том, что, по его мнению, работа президента страны — максимально сложная профессия на всём земном шаре. Это, как рассказал Эдгард Запашный, накладывает большие «возможности и колоссальная ответственность» за судьбы миллионов людей. Как утверждает народный артист РФ, управлять государством и людьми — это «не игрушки»

Запашный в своем интервью акцентировал внимание на том, что любые рассказы — о том, что он прямо сейчас готов предложить свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации, являются «определенной формой глупости»

«Однако, если я когда-то буду понимать, что сейчас слишком большая вероятность, что придут к власти люди с совершенно другим настроением, что курс страны может измениться на 180 градусов и мы можем привести к власти «навальнят», … то тогда я попру. Я не смогу смолчать в такой ситуации, если моей стране кто-то будет угрожать», — объяснил артист.

Помимо этого, Запашный не согласен со стереотипом, что актеры или другие деятели культуры не могут возглавить государство. В пример он приводит 40-го лидера США, актера Рональда Рейгана, который, по его словам, является «одним из самых уважаемых американских президентов как внутри страны, так и в мире»

Ранее о тяжелом рабочем графике главы российского государства Владимира Путина рассказал оператор, который был вместе с ним в поездке в новые регионы России. По его словам, президент не спал порядка 23 часов. Об этом сообщили журналисты информационного издания «Федеральное агентство новостей».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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