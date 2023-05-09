Сестра актрисы Нонны Мордюковой рассказала о конфликте в семье из-за наследства: «Её угробили»

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Главная наследница народной артистки СССР Ноны Мордюковой Наталья Катаева скончалась в апреле нынешнего года. Когда Натальи не стало, все члены её семьи стали враждовать по поводу наследства. А оно оказалось приличным — трехкомнатная квартира в районе Рублевского шоссе.
В настоящий период наследство перешло к племянницам Натальи Катаевой. При жизни они ухаживали за ней. За это она им завещала шикарную квартиру. Но родная сестра актрисы Нонны Мордюковой Людмила не верит в то, что племянницы сделали всё, чтобы поддержать стабильное состояние здоровья своей родственницы. Как сейчас утверждает сестра, артистки, племянницы плохо к ней относились.
Став гостьей проекта «Малахов», Людмила сообщила всю правду об этой ситуации.
«Эти дамы просто угробили её. Я неоднократно приходила к Наташе. Тогда она мне рассказывала о том, что её племянница всегда ей говорила: «Как мне жить тяжело, денег у меня нет», — заявила Людмила.
Женщина уверена в том, что всё наследство должно перейти к внуку Натальи Катаевой Даниилу, который не общался с бабушкой несколько лет. По словам Даниила, родственники специально сделали так, чтобы он не общался с бабушкой и не смог завладеть квартирой. Об этом сообщили журналисты информационного онлайн-издания Smotrim.ru.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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