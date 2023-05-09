Телеведущая Ксения Бородина призвала остановить травлю актрисы Юлии Высоцкой

Телеведущая Ксения Бородина обратилась к активным пользователям сети с призывом перестать устраивать травлю актрисы Юлии Высоцкой. Жена режиссера Андрея Кончаловского подверглась жесткой критике за неудачные и, по мнению многих, откровенно «провальные» рецепты в кулинарной программе «Едим дома».

Люди упрекают Высоцкую в том, что только тратят дорогостоящие продукты. А результат либо не впечатляет, либо откровенно огорчает. Россияне жалуются на то, что провальные рецепты не только на шоу, но и в кулинарной книге.

Появление в сети видео, на котором показано, как Высоцкая готовит сырники, а они буквально растекаются на сковороде, убедило многих в том, что актриса вовсе не виртуоз кулинарии. Над Юлией откровенно потешаются. Некоторые — даже издеваются.

Бородина возмущена тем, что Высоцкой устроили травлю.

«Это же надо умудриться пойти на аккаунт человека и вылить там негатив про рецепты. Козла отпущения нашли?! Я считаю, пора остановиться с этим буллингом», — обратилась телеведущая к интернет-пользователям.

Ранее за Высоцкую заступилась Ксения Собчак.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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