Дуэт актрисы РФ Апексимовой с внучкой Долиной раскритиковали на Первом канале

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На съемках шоу «Две звезды. Отцы и дети» произошел скандал из-за дуэта Ирины Апексимовой с внучкой Ларисы Долиной Сашей. Об этом пишет портал «7Дней.ру».
Артистка пела вместе с Сашей, заменив ее знаменитую бабушку, поскольку та не смогла принять участие в записи программы из-за гастролей. Апексимова вышла на сцену с 11-летней девочкой. Вместе они пели песню «На побывку едет молодой моряк».
Судьи хоть и поставили высокие балы дуэту, но заявили Саше, что сейчас ей дорогу в жизни прокладывают известные родственники. И в этот момент, по мнению ряда зрителей проекта, на лице Ирины Апексимовой появилась надменная улыбка.
Критика в адрес внучки артистки прозвучала от актера Сергея Шакурова. На его слова Долина заявила, что Саша пела в соответствии со своим возрастом.
«Саша нежно и тепло, в соответствии со своим возрастом спела эту песню, и говорить такие резкие в ее адрес слова… Саша — умница, нисколько не расстроилась и приняла этот спич Шакурова стойко и достойно. А мне обидно», — написала Долина в Telegram-канале.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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