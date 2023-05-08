Звезда «Дома-2» Никита Барышев приехал в отпуск домой после семи месяцев в зоне СВО

Бывший участник «Дома-2» Никита Барышев, который был мобилизован семь месяцев назад, недавно вернулся домой из зоны СВО. Молодой человек получил отпуск, о чем сообщил в соцсетях.

«Я дома, ура! Семь месяцев за ленточкой. Моя любимая женщина меня дождалась. Многое нужно вам рассказать», — написал в своем блоге 26-летний парень.

Он также опубликовал кадр, на котором запечатлена его встреча с бабушкой.

Когда Никита получил повестку, он не предпринял попытку уклониться, а сразу отправился в военкомат. После этого длительное время молодой человек не выходил на связь с подписчиками в соцсети, заставив их переживать.

Известно, что Никита Барышев появился на телестройке в декабре 2019 года и пробыл на проекте около года. Он пытался создать пару с Настей Стецевят, Юлией Белой, Кристиной Хамраевой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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