Владимир Гостюхин рассказал о своем отношении к современному кино о войне. Актер не раз участвовал в съемках фильмов такого жанра. Недавно он сыграл подполковника в сериале, рассказывающем о женщинах на фронте. Говоря о том, как сейчас снимают картины на военную тему, Гостюхин отметил, что в таких фильмах актеры часто выглядят, как будто только что вышли из костюмерной.

«То, что сейчас снимают про войну, — это, в основном, кошмар», — сказал Гостюхин.

Актер считает, что идеальный фильм о войне — это реалистичная и достоверная картина. Советское кино в этом плане более настоящее, заметил Гостюхин, и привел в пример фильмы «Они сражались за Родину» и «Горячий снег».

Актер отмечает, что все фильмы можно разделить на три категории: искусство, кино и киношку. К сожалению, сейчас часто выпускают киношку, заявил Гостюхин. По его мнению, зачастую фильмы выглядят недоделанными, так как времени на подготовку к съемкам мало.

В этой связи Гостюхин упомянул фильм «Восхождение» Ларисы Шепитько. По его словам, режиссер четыре года готовилась к съемкам картины, где каждая деталь имеет значение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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