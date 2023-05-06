Знаменитости из РФ поддержали Романа Костомарова, который опубликовал первый пост после ампутации

Минздрав и Роспотребнадзор в РФ разъяснили заявление ВОЗ об окончании пандемии коронавируса COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что пандемия COVID-19 унесла жизни около 20 млн человек. В...Подробнее
Российские знаменитости написали Роману Костомарову теплые слова поддержки. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.
Почти четыре месяца переживаний и неизвестности наконец-то увенчались для многих долгожданным событием: идущий на поправку российский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров дал о себе знать. Он опубликовал свое свежее фото и в сообщении рядом с ним поблагодарил тех, кто всегда был рядом.
Кроме того, из слов спортсмена стало ясно, что сдаваться он не собирается, несмотря на трудности, которые еще впереди.
Помимо множества комментариев от фанатов чемпион получил также и массу слов поддержки от известных российских селебрити — актеров и музыкантов. Они пожелали Костомарову сил и признались, что верят в него и любят.
А один из коллег спортсмена по ледовой арене Алексей Ягудин написал, что не имел никаких сомнений по поводу выздоровления Романа.
«Ура! Я даже и не сомневался, что выкарабкаешься. Только не сдаваться! Самое ужасное позади, дальше много работы…. и нет безвыходных ситуаций», - написал Ягудин.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что пандемия COVID-19 унесла жизни около 20 млн человек. В...Подробнее
Для людей, которые дожили до 60 лет, власти подготовили большой сюрприз. Об этом рассказал пенсионный эксперт Сергей...Подробнее
О выявлении огромной воронки на территории Крыма сегодня сообщает Телеграм-канал «Baza». Размеры впечатляют — 5 на 6...Подробнее
Подразделения ЧВК «Вагнер» впервые получили боевое распоряжение, в котором были даны обещания обеспечить «музыкантов»...Подробнее
Ночью, 7 мая, силы противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отражали очередную...Подробнее
На территории авиационного завода в городе Новосибирске обнаружили оснащенный камерой беспилотник. Об этом сообщает...Подробнее
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал подробности обращения к МО РФ с целью получить необходимое количество...Подробнее
Декан факультета права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов прокомментировал наличие системы...Подробнее
Какие сладости являются полезными, рассказал врач общей практики Сергей Алендеев. Он объяснил, что сладкое не вредно...Подробнее
Ученые рассказали о том, какие факторы влияют на здоровье сердца и долголетие, пишет AI Hadath. Исследование показало,...Подробнее
Комментировать