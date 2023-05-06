Знаменитости из РФ поддержали Романа Костомарова, который опубликовал первый пост после ампутации

Российские знаменитости написали Роману Костомарову теплые слова поддержки. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.

Почти четыре месяца переживаний и неизвестности наконец-то увенчались для многих долгожданным событием: идущий на поправку российский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров дал о себе знать. Он опубликовал свое свежее фото и в сообщении рядом с ним поблагодарил тех, кто всегда был рядом.

Кроме того, из слов спортсмена стало ясно, что сдаваться он не собирается, несмотря на трудности, которые еще впереди.

Помимо множества комментариев от фанатов чемпион получил также и массу слов поддержки от известных российских селебрити — актеров и музыкантов. Они пожелали Костомарову сил и признались, что верят в него и любят.

А один из коллег спортсмена по ледовой арене Алексей Ягудин написал, что не имел никаких сомнений по поводу выздоровления Романа.

«Ура! Я даже и не сомневался, что выкарабкаешься. Только не сдаваться! Самое ужасное позади, дальше много работы…. и нет безвыходных ситуаций», - написал Ягудин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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