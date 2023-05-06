Появилось первое фото Костомарова из больницы

Сегодня, 19:44

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Появилось первое фото Костомарова из больницы
Фото из открытых источников

Роман Костомаров с начала года находится в больнице. Он перенес ряд серьезных заболеваний, которые развились вследствие осложнений после пневмонии. Фигурист пережил кому, несколько ампутаций, пребывал на аппарате ИВЛ, но в конце концов сумел выжить и уже идет на поправку. 

Пока рано говорить о возвращении Романа Костомарова к нормальной жизни, так как ему потребуется долгая реабилитация после столь тяжелой болезни. Но в целом Роман чувствует себя сравнительно неплохо.

На днях в Сети появилось фото Костомарова из больницы. В кадре фигурист выглядит похудевшим, его борода покрыта сединой. Многие обратили внимание на впалые щеки и глубокий шрам, виднеющийся на горле.

Спортсмен искренне поблагодарил всех, кто поддерживал его в трудный момент. Он также сообщил, что уверен в своем скором выздоровлении и в том, что ему удастся преодолеть все трудности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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