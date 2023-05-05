Народная артистка Татьяна Васильева рассказала об ограблении ее виллы в Италии

Народная артистка России Татьяна Васильева имеет недвижимость в Италии — когда-то она приобрела дом близ Рима. Из-за начавшейся пандемии она и ее родные там не появлялись. Однако два года назад дети звезды кино решили отдохнуть в Италии. Отпуск для родных Васильевой был омрачен неприятным инцидентом сразу же по приезду.

Когда дети киноактрисы ночью были дома, в помещение проникли грабители и усыпили их посредством применения газа. Когда преступникам уже никто не мешал, они вынесли деньги и ценные вещи, даже кредитные карты прихватили.

«И дети на следующий день оттуда уехали со страху», — откровенно призналась Татьяна Васильевна в программе НТВ «Секрет на миллион».

Артистка также добавила, что хотела бы избавиться от своей недвижимости в Италии, вот только продать ее не получается — никто не хочет давать реальную цену.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700