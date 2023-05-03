Вайкуле раскрыла, зачем Пугачева прилетела в Москву

Легендарная певица Алла Пугачева вернулась в Москву на следующий день после смерти модельера Валентина Юдашкина. Латвийская исполнительница Лайма Вайкуле подтвердила инсайдерскую информацию СМИ о том, что Примадонна прилетела в Россию специально для того, чтобы провести своего близкого друга в последний путь, передает Starhit.

Валентин Юдашкин, у которого было онкологическое заболевание, скончался второго мая. Его похоронят шестого числа на Троекуровском кладбище в Москве. Известно, что за месяц до смерти модельер вместе с супругой Мариной летали в Израиль к матери Валентина. Также Юдашкины там встретились и пообщались со своей подругой Аллой Пугачевой.

«Мне Алла позавчера сказала, что летит на похороны к Валентину Юдашкину. А еще она говорила: «Валя приезжал ко мне совсем больной пару недель назад. Я сейчас что, не поеду к нему на похороны?» — цитирует онлайн-журнал слова Лаймы Вайкуле.

Вчера в Щелково (Подмосковье) похоронили другого модельера - Вячеслава Зайцева. Примадонна на прощание не явилась, хотя предполагалось, что она придет попрощаться с модельером, с которым сохраняла приятельские отношения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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