Вернувшаяся в Россию Алла Пугачева проигнорировала похороны Вячеслава Зайцева

Сегодня, 14:39

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Вернувшаяся в Россию Алла Пугачева проигнорировала похороны Вячеслава Зайцева
Фото из открытых источников

Вчера в подмосковном Щелково состоялись похороны модельера Вячеслава Зайцева. Певица Алла Пугачева на прощание так и не явилась. Хотя журналистам известно, что накануне похорон, 3 мая, она вернулась в Россию.

«Комсомольская правда» писала, что Примадонна приехала на несколько дней в страну специально для того, чтобы провести в последний путь кутюрье Вячеслава Зайцева, который ее «одевал», а также модельера Валентина Юдашкина.

На похоронах Зайцева Пугачева так и не появилась. Журналисты теперь теряются в догадках, почему. «КП» предположила, что Алла Пугачева могла испытывать недомогание - она плохо переносит длительные перелеты.

Однако почти наверняка Примадонна появится на похоронах у Валентина Юдашкина. Ему Алла Борисовна обязана не только эксклюзивными нарядами. Их связывали долгие годы дружбы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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