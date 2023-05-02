Граждане РФ возмутились поведением эстрадного певца Филиппа Киркорова

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На просторах Сети интернет до сих пор не затихают бурные обсуждения финала четвертого сезона музыкального телевизионного проекта «Маска». Такую информацию сообщили сегодня корреспонденты новостного информационного онлайн-издания «7 Дней.ру». Впервые в истории данного конкурса победителями нового сезона «Маски» признаны сразу два участника: Дима Билан в образе Мамонтенка и Сергей Лазарев в костюме Скорпиона. Знаковое решение о присуждении двух первых мест принял председатель жюри шоу, знаменитый певец Филипп Киркоров.
Большинство поклонников этого музыкального проекта обвинили шоумена в срыве финала конкурса и личном фаворитизме. При этом зрители так и не сошлись в едином мнении, кто именно, на их взгляд, должен был в этот раз победить. Однако публику не проведёшь, как ни старайся. Вездесущие и наблюдательные зрители акцентировали своё внимание на том, что Киркоров страстно желал отдать свой голос за своего друга Сергея Лазарева. В последний момент поп-король захотел всем угодить и поступить иначе. В результате он сделал только хуже.
«Филипп опозорил всех... И себя, и Билана, и своего протеже Лазарева»; «Нужно было хотя бы лучше скрывать свою предвзятость, Фил»; «Возможно, не обошлось без Рудковской. Она и не скрывала, что очень активно болела за Билана», — пишут теперь фанаты проекта «Маска» в Сети.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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