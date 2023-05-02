Граждане РФ возмутились поведением эстрадного певца Филиппа Киркорова

Сегодня, 15:34

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Граждане РФ возмутились поведением эстрадного певца Филиппа Киркорова
Фото из открытых источников

На просторах Сети интернет до сих пор не затихают бурные обсуждения финала четвертого сезона музыкального телевизионного проекта «Маска». Такую информацию сообщили сегодня корреспонденты новостного информационного онлайн-издания «7 Дней.ру». Впервые в истории данного конкурса победителями нового сезона «Маски» признаны сразу два участника: Дима Билан в образе Мамонтенка и Сергей Лазарев в костюме Скорпиона. Знаковое решение о присуждении двух первых мест принял председатель жюри шоу, знаменитый певец Филипп Киркоров. 

Большинство поклонников этого музыкального проекта обвинили шоумена в срыве финала конкурса и личном фаворитизме. При этом зрители так и не сошлись в едином мнении, кто именно, на их взгляд, должен был в этот раз победить. Однако публику не проведёшь, как ни старайся. Вездесущие и наблюдательные зрители акцентировали своё внимание на том, что Киркоров страстно желал отдать свой голос за своего друга Сергея Лазарева. В последний момент поп-король захотел всем угодить и поступить иначе. В результате он сделал только хуже. 

«Филипп опозорил всех... И себя, и Билана, и своего протеже Лазарева»; «Нужно было хотя бы лучше скрывать свою предвзятость, Фил»; «Возможно, не обошлось без Рудковской. Она и не скрывала, что очень активно болела за Билана», — пишут теперь фанаты проекта «Маска» в Сети.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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