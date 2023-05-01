Борис Гребенщиков, лидер рок-группы «Аквариум», который год назад покинул Россию в знак протеста против «военной спецоперации», в недавнем интервью выступил в поддержку русской культуры.

«Лучше отменить всю культуру вообще! И буквы нужно отменить. Потому что как может быть такое, что у них — одни буквы, а у нас — такие же. Лучше отменить все буквы! Рушат не Пушкина, рушат статую. Статую можно порушить, Пушкина — нет», — заявил музыкант.

Легендарный Борис Гребенщиков заметил, что культура — это то, что отличает человека от животного. По его мнению, отказываясь от культуры, люди возвращаются к животным. Пользователи Сети из России сочли это заявление попыткой Гребенщикова получить возможность вернуться на родину.

Слова музыканта были встречены пользователями сети без энтузиазма. В Сети заявили, что музыкант «переобулся» и соскучился по «хлебам страны». Комментаторы считают, что рокер хочет вернуться на российскую сцену.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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