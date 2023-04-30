Как живут сейчас покинувшие Россию Анна Нетребко и ее муж

Сегодня, 15:34

0

Image 16+
Как живут сейчас покинувшие Россию Анна Нетребко и ее муж
Фото из открытых источников

2 мая оперному певцу Юсефу Эйвазову исполнилось 46 лет. Народный артист Азербайджана, супруг Анны Нетребко, выступал на многих престижных сценах, включая Метрополитен-опера, Ла-Скала и Парижскую оперу. Также его помнят по участию в популярном шоу «Маска».

Юсеф познакомился с Анной в 2014 году, когда они вместе снимались в опере «Манон Леско». Как вспоминает оперная дива, через три недели после репетиций она влюбилась в коллегу, а он полюбил ее с первого взгляда. После премьеры они остались в Риме на пару дней, бродили по великолепному городу, много разговаривали. В тот день они поняли, что у них много общего. Пара сыграла свадьбу в Вене, во дворце Кобургов 29 декабря 2015 года. На торжестве присутствовали только близкие супругам люди. Среди гостей был Филипп Киркоров. Жених и невеста танцевали под песню Аллы Пугачевой. 

Известно, что сейчас Анна Нетребко вместе с мужем и сыном Тьяго живет в большой квартире в центре Вены. Певица участвует в постановках Венской государственной оперы. Однако, когда Метрополитен-опера расторгла с ней контракт, певица решила продать свою квартиру на Манхэттене, которую она взяла в ипотеку на 30 лет. 

Вместе с мужем Анна дает коммерческие концерты, выступая в Гонконге, Токио, Милане, Вероне и Висбадене.  Если раньше за коммерческие выступления в России Анна получала 200-300 тысяч евро за концерт,  то сейчас в Европе ее гонорар в десять раз меньше. Что касается деятельности Юсифа Эйвазова, то с апреля он занимает должность директора Академического театра оперы и балета в Азербайджане.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Как живут сейчас покинувшие Россию Анна Нетребко и ее муж

Сегодня, 15:34

Актриса Бокашевская: Колесников умер из-за эмоционального стресса

Сегодня, 13:44

Алла Пугачева простилась с модельером Вячеславом Зайцевым

Вчера, 14:34

Юлиан рассказал о предательстве модельера Зайцева со стороны Пугачевой

Вчера, 12:59

Звезду «Дома-2» Сашу Черно снова проверят органы опеки

30-04-2023, 22:19

Пермский театр отменил постановку о ситуации на Украине по прозе Захара Прилепина

28-04-2023, 14:39

Актер Дмитрий Дюжев приехал на закрытие 45-го ММКФ на самокате

27-04-2023, 22:49

Актриса Жанна Эппле рассказала о планах уехать из Москвы на майские праздники

27-04-2023, 21:39

Пластический хирург Анастасия Любченко похвалила певицу Ларису Долину за качественную кожу

26-04-2023, 23:04

Яна Чурикова отвергла обвинение в психологическом насилии на «Фабрике звезд»

26-04-2023, 18:39

Назарова и Нагиева в новом сезоне «Кухни» заменят другие актеры

26-04-2023, 16:14

74-летняя Пугачева покинет Израиль из-за серьезных проблем с сердцем

26-04-2023, 13:34

Стас Барецкий утверждает, что именно он купил замок Пугачевой и Галкина

26-04-2023, 12:34

РБК: Роман Костомаров испытывает сложности с восстановлением подвижности конечностей

26-04-2023, 12:04

Юлия Пересильд ответила на критику и упреки в свой адрес

26-04-2023, 07:59

Названы артисты, концерты которых отменили в России из-за поддержки Украины

25-04-2023, 16:54

Симоньян раскрыла истинную цель визита Аллы Пугачевой в Россию

24-04-2023, 15:34

Пугачева продала замок таинственному миллиардеру

24-04-2023, 12:29

Стендап-комик Руслан Белый уехал из России и готовится стать отцом

22-04-2023, 17:39

9-летняя дочь певицы РФ Аллы Пугачевой стала обычным ребенком

22-04-2023, 16:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Родильный дом загорелся на Малой Балканской улице в Санкт-Петербурге

Родильный дом загорелся на Малой Балканской улице в Санкт-Петербурге

Вчера, 06:09

0

В воскресенье в вечернее время произошел пожар в здании родильного дома Фрунзенского района в городе на Неве. Данная...

Подробнее
«Выслушать и обсудить позицию»: Сергей Неверов предложил пригласить Пригожина в Госдуму

«Выслушать и обсудить позицию»: Сергей Неверов предложил пригласить Пригожина в Госдуму

30-04-2023, 13:52

0

Основателя ЧВК «Вагнер» необходимо пригласить в Госдуму, чтобы послушать и обсудить его позицию по ситуации на Украине....

Подробнее
Москвич разъезжал по столице России с украинским флагом

Москвич разъезжал по столице России с украинским флагом

Сегодня, 12:49

0

Правоохранительные органы задержали в столице России москвича, который разъезжал по городу на своем автомобиле с...

Подробнее
В арктической Канаде обнаружено огромное скопление упавших деревьев

В арктической Канаде обнаружено огромное скопление упавших деревьев

Вчера, 12:39

0

Колоссальное скопление поваленных деревьев, около 51 км, было недавно обнаружено в канадской Арктике. Ученые...

Подробнее
SHOT: украинский беспилотник пытался атаковать инфраструктуру в Белгородской области

SHOT: украинский беспилотник пытался атаковать инфраструктуру в Белгородской области

30-04-2023, 15:39

0

Украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать российский объект инфраструктуры в деревне Белгородской...

Подробнее
Россиянам рассказали, как можно существенно увеличить свою пенсию

Россиянам рассказали, как можно существенно увеличить свою пенсию

30-04-2023, 19:34

0

Эксперты объяснили о том, можно ли увеличить пенсию и что необходимо сделать, чтобы выплаты после прекращения трудовой...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Продажи путевок по России на летний сезон в 2023 году снизились вдвое

Продажи путевок по России на летний сезон в 2023 году снизились вдвое

30-04-2023, 20:14

0

Число россиян, намеренных путешествовать по стране, значительно сокращается. Об этом сообщает издание РИА Новости,...

Подробнее
Россиянам начали массово замораживать счета

Россиянам начали массово замораживать счета

30-04-2023, 10:29

0

Россиянам стали массово замораживать счета в Кипре, ОАЭ и Швейцарии. Активы и платежи граждан, которые не являются...

Подробнее
Какой смартфон стоит приобрести в 2023 году

Какой смартфон стоит приобрести в 2023 году

30-04-2023, 13:14

0

Эксперты составили рейтинг лучших смартфонов этого года по соотношению цены и качества. Специалисты рекомендуют тем,...

Подробнее
В МИДе сделали заявление о работе СБ ООН под руководством Лаврова

В МИДе сделали заявление о работе СБ ООН под руководством Лаврова

30-04-2023, 13:09

0

В российском внешнеполитическом ведомстве сделали заявление об итогах работы совета безопасности Организации...

Подробнее