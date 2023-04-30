Как живут сейчас покинувшие Россию Анна Нетребко и ее муж

2 мая оперному певцу Юсефу Эйвазову исполнилось 46 лет. Народный артист Азербайджана, супруг Анны Нетребко, выступал на многих престижных сценах, включая Метрополитен-опера, Ла-Скала и Парижскую оперу. Также его помнят по участию в популярном шоу «Маска».

Юсеф познакомился с Анной в 2014 году, когда они вместе снимались в опере «Манон Леско». Как вспоминает оперная дива, через три недели после репетиций она влюбилась в коллегу, а он полюбил ее с первого взгляда. После премьеры они остались в Риме на пару дней, бродили по великолепному городу, много разговаривали. В тот день они поняли, что у них много общего. Пара сыграла свадьбу в Вене, во дворце Кобургов 29 декабря 2015 года. На торжестве присутствовали только близкие супругам люди. Среди гостей был Филипп Киркоров. Жених и невеста танцевали под песню Аллы Пугачевой.

Известно, что сейчас Анна Нетребко вместе с мужем и сыном Тьяго живет в большой квартире в центре Вены. Певица участвует в постановках Венской государственной оперы. Однако, когда Метрополитен-опера расторгла с ней контракт, певица решила продать свою квартиру на Манхэттене, которую она взяла в ипотеку на 30 лет.

Вместе с мужем Анна дает коммерческие концерты, выступая в Гонконге, Токио, Милане, Вероне и Висбадене. Если раньше за коммерческие выступления в России Анна получала 200-300 тысяч евро за концерт, то сейчас в Европе ее гонорар в десять раз меньше. Что касается деятельности Юсифа Эйвазова, то с апреля он занимает должность директора Академического театра оперы и балета в Азербайджане.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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