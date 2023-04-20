Царьград: Уехавшая в Израиль Пугачева запустила процесс очищения эстрады в РФ

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Певица Алла Пугачева покинула Россию и уже не «держит» русскую эстраду, а на место ее ставленников приходят новые имена. Об этом пишет издание «Царьград», отмечая, что много лет Алла Борисовна решала, кто будет петь на российской сцене.
Одним из «продуктов» Аллы Пугачевой называют Филиппа Киркорова. В прошлом году он решил объявить себя «королем российской эстрады» и эпатирует публику своими выходками, чтобы удерживать внимание вокруг своей персоны.
В 1988 году Алла Пугачева пригласила его к себе на «Рождественские вечера», потом отправилась с ним на гастроли за границу. И о нем заговорили в России. А после того как в 1994 году он стал четвертым супругом Аллы Пугачевой, стало понятно, что со сцены он не уйдет еще много лет. Протекция Аллы Пугачевой ему была обеспечена.
При этом также легко, как Алла Пугачева подносила на олимп популярности, она могла легко сделать так, чтобы об артисте забыли. Примером этого многие называют судьбу Валентины Легкоступовой.
В целом же, признают многие, Алла Пугачева неплохо выбирала тех, кто может добиться успеха, получив минимальную поддержку, и будет долго интересен публике.
Но, как отметил экс-менеджер «Муз-ТВ» Константин Николаев, сейчас уже не все зависит от продюсера. Исполнитель может добиться успеха, уловив волну настроения. Сейчас, к примеру, пользуются популярностью патриотические песни.
«Есть потребность в патриотическом настроении – это сегодня актуально. Потому что повестку формирует зритель. Есть спрос и предложение. И есть те, кто принял позицию патриотичного настроя, и те, кто не согласился с этим. А петь про любовь-морковь – уже пошло. К тому же появилось понятие «иноагент» – современная черная метка», - отметил Николаев.
Впрочем, как долго будет потребность в таком творчестве, спрогнозировать тоже сложно. Поэтому, судя по всему, российскую эстраду ждет этап, когда новые имена будут появляться быстрее, чем в предыдущие десятилетия, говорят представители шоу-бизнеса.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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