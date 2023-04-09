Латвийская певица Лайма Вайкуле поддержала певца РФ Меладзе с ситуацией во Франции

Певица Лайма Вайкуле высказалась в поддержку Валерия Меладзе.

Валерий Меладзе уже несколько раз оказывался в центре скандала из-за того, что не хочет публично обозначить свою позицию касательно «военной спецоперации» на территории Украины. Недавно в Куршевеле к нему подошли украинские журналисты и потребовали, чтобы он открыто сказал, поддерживает Киев или Москву.

Как сообщает «СтарХит», Лайма Вайкуле считает, что Валерий Меладзе в непростой ситуации, поскольку не может открыто высказать свое мнение.

«Когда человек не может говорить то, что думает, это вообще отвратительно. Не позавидуешь Валере, который там сейчас находится», - заявила Лайма Вайкуле.

По ее мнению, Меладзе очень «наивен», добрый, и ему сложно сохранять эти качества в нынешнее жестокое время.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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