Латвийская певица Лайма Вайкуле поддержала певца РФ Меладзе с ситуацией во Франции

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Певица Лайма Вайкуле высказалась в поддержку Валерия Меладзе.
Валерий Меладзе уже несколько раз оказывался в центре скандала из-за того, что не хочет публично обозначить свою позицию касательно «военной спецоперации» на территории Украины. Недавно в Куршевеле к нему подошли украинские журналисты и потребовали, чтобы он открыто сказал, поддерживает Киев или Москву.
Как сообщает «СтарХит», Лайма Вайкуле считает, что Валерий Меладзе в непростой ситуации, поскольку не может открыто высказать свое мнение.
«Когда человек не может говорить то, что думает, это вообще отвратительно. Не позавидуешь Валере, который там сейчас находится», - заявила Лайма Вайкуле.
По ее мнению, Меладзе очень «наивен», добрый, и ему сложно сохранять эти качества в нынешнее жестокое время.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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