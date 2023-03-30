Лайма Вайкуле высказалась про шутку о голове Скабеевой: «Им далеко до интеллекта Максима»

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Лайма Вайкуле сочла шутку Максима Галкина* (признан иноагентом) об Ольге Скабеевой проявлением очень тонкого юмора. Как известно, выступая на очередном концерте, Галкин* пошутил, что если в зоне СВО окажется Киркоров в колготках и с головой Скабеевой в руках, то наступит мир. По факту сказанного были направлены запросы в прокуратуру и СК о проведении проверки высказываний юмориста на предмет содержания в его словах призывов к убийству.
Лайма Вайкуле была удивлена тому, что слова юмориста вызвали такой резонанс.
«А я думаю, им далеко до интеллекта, до знаний и вообще до понимания юмора Максима Галкина*!» — заявила Вайкуле.
Она считает, что тем, кто критикует Галкина* за искрометный юмор, далеко до его интеллекта. Латвийская певица не скрывает своих симпатий к Галкину* и называет его умницей, образованным и талантливым человеком.
«Ничего зазорного в его высказываниях нет. Артист пошутил, а они возмущаются», — сказала певица.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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