Лайма Вайкуле высказалась про шутку о голове Скабеевой: «Им далеко до интеллекта Максима»

Сегодня, 11:29

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Лайма Вайкуле высказалась про шутку о голове Скабеевой: «Им далеко до интеллекта Максима»
Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле сочла шутку Максима Галкина* (признан иноагентом) об Ольге Скабеевой проявлением очень тонкого юмора. Как известно, выступая на очередном концерте, Галкин* пошутил, что если в зоне СВО окажется Киркоров в колготках и с головой Скабеевой в руках, то наступит мир. По факту сказанного были направлены запросы в прокуратуру и СК о проведении проверки высказываний юмориста на предмет содержания в его словах призывов к убийству.

Лайма Вайкуле была удивлена тому, что слова юмориста вызвали такой резонанс. 

«А я думаю, им далеко до интеллекта, до знаний и вообще до понимания юмора Максима Галкина*!» — заявила Вайкуле. 

Она считает, что тем, кто критикует Галкина* за искрометный юмор, далеко до его интеллекта. Латвийская певица не скрывает своих симпатий к Галкину* и называет его умницей, образованным и талантливым человеком. 

«Ничего зазорного в его высказываниях нет. Артист пошутил, а они возмущаются», — сказала певица.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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