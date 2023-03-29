Муж Цыгановой назвал песни Олега Газманова «искусственно сделанными»

В беседе с изданием «Абзац» муж певицы Вики Цыгановой, продюсер и композитор Вадим Цыганов раскритиковал песни Олега Газманова.

По его мнению, Газманов исполняет композиции, которые хоть и «здорово сделаны», но не трогают до слез слушателей.

«У песен Газманова нет уровня гениальности, но сделано здорово. И по музыке, и по просчёту. Но не гениальные, не духоподъемные. Это называется «искусственно сделанные». А вот пронзительной, до слезы – ни одной песни. Где искра, чтобы прямо сердце рвало, сердце летело?», - сказал Вадим Цыганов.

Также продюсер добавил, что действительно «глубинные» композиции у Михаила Круга, Игоря Талькова и Владимира Высоцкого.

Стоит отметить, что не очень положительно отзывалась о творчестве Газманова и Вика Цыганова. Она отметила, что его песни ей не нужны, так как они «не поднимут на высокие порывы», хотя позднее и извинилась за свои слова, добавив, что судить творчество певцов должны зрители.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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