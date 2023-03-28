В «Современнике» отказались комментировать заявление Лии Ахеджаковой об увольнении по собственному желанию

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В театре «Современник» предпочли оставить без комментария сделанное народной артисткой России Лией Ахеджаковой заявление о том, что она еще 10 марта сего года написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Издание попросило прокомментировать слова Ахеджаковой пресс-секретаря «Современника» Елену Волкову. Она на запрос ответила, что не уполномочена говорить о звезде «Служебного романа».
«Комментариев у меня нет, к сожалению. Я не уполномочена давать комментарии на этот счет», — пояснила Волкова.
Ранее Лия Ахеджакова проинформировала журналистов о том, что ушла из труппы театра, а заявление по собственному желанию положила на стол руководства еще двадцать дней назад - 10 марта текущего года. Однако в самом театре заявляли, что легендарная актриса продолжает работать по сей день.
К слову, несколько недель назад Лия Меджидовна трогательно попрощалась со сценой «Современника», оставив обращение к ней.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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