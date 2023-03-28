Министра культуры России попросили запретить спектакль «Кыся» с Нагиевым

К министру культуры России Ольге Любимовой обратились с просьбой запретить постановку «Кыся», в которой Дмитрий Нагиев исполняет главную роль. Автор обращения — адвокат и активистка Наталья Вингур, которая 27 марта посмотрела вышеупомянутый спектакль.

По ее признанию, она не смогла досмотреть пьесу до конца из-за своих этических установок. По словам Вингур, то, что ей довелось увидеть на сцене, не вписывается ни в какие моральные рамки.

«Из мата и нецензурной брани состоит большая часть диалогов, сцены спектакля пронизаны пошлостью», — отмечается в обращении.

Адвокат с горечью пишет о том, что ей пришлось слушать юмор на анальные темы, а также монологи с намеком на однополые сношения и зоофилию. Вингур акцентировала внимание на то, что вместе с друзьями она заплатила за билеты 24 тысячи рублей. Юрист требует возместить ей моральный ущерб и привлечь к ответственности команду, которая подготовила эту пошлую антрепризу.

Добавим, что в спектакле, поставленном Львом Рахлиным по мотивам повести Владимира Кунина, главную роль кота Мартына играет Дмитрий Нагиев. Постановка, которую дают в российских городах на протяжении последних двух десятков лет, является одной из самых кассовых.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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