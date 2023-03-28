Признанный иноагентом Артур Смольянинов снова показал себя с глупейшей стороны

Сегодня, 09:59

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Признанный иноагентом Артур Смольянинов снова показал себя с глупейшей стороны
Артур Смольянинов

Российские СМИ написали о том, что Артур Смольянинов* (признан иноагентом), который покинул РФ из-за спецоперации» на территории Украины, в очередной раз пробил дно. Поклонники актера и коллеги заявили, что они разочаровались в Артуре* из-за его нападок на руководство страны и обычных российских граждан.

Почитатели таланта Смольянинова* признаются, что их оскорбили воспоминания Артура* о беседе с Владимиром Путиным, которая состоялась после съемок фильма «9 рота». О своей встрече с президентом России Смольянинов* рассказывал репортеру на ломаном английском. 

Актер в интервью заявил, что он мало что помнит из этого разговора. 

«Мы говорили об Афганистане, о наркотрафике, о всяких вещах. Он сказал об американцах, которые все время нас обманывают. Но после этого разговора, если вы спросите меня, о чем мы говорили, я вам скажу: я не помню ничего. Это было, как туман. И после этого я понял: вау, вот как работают спецслужбы», — рассказал в беседе с журналистами Смольянинов*.

«Сказочный», «Опускается идиот все ниже и ниже», «Человек на нуле, раз за бабки такую дичь толкает». - отреагировали комментаторы на высказывания актера.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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