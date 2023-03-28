SHAMAN отреагировал на исполнение его песни иноагентом Моргенштерном

Ярослав Дронов, известный как певец SHAMAN, отреагировал на исполнение его песни «Я русский» рэпером Моргенштерном* (признан в РФ иноагентом). В частности, он сказал, что не может никому запрещать петь свои песни. Певец также не скрывает, что ему как автору приятно, что композиции «ушли в народ».

«Что касается всевозможных перепевок, их в Сети так много, что я просто не могу все пересмотреть», — заявил SHAMAN.

Известно, что покинувший Россию Моргенштерн* (Алишер Валеев) спел куплет из песни «Я русский», автором которой является певец SHAMAN, и выложил видео в Сети. Эту выходку многие пользователи оценили как мерзкую, дерзкую и противную.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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