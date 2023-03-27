Журналист РФ Соловьев напомнил Галкину о возрасте Пугачевой после слов о Газманове и Долиной

Сегодня, 16:19

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Журналист РФ Соловьев напомнил Галкину о возрасте Пугачевой после слов о Газманове и Долиной
Фото из открытых источников

Популярный в Российской Федерации телевизионный журналист Владимир Соловьев накануне выступил со своим комментарием насмешек шоумена Максима Галкина (иноагента). 

Как известно, бывший российский юморист и телеведущий, когда начал своё концертное турне по Соединенным Штатам Америки, заметно активизировал свои едкие шуточки и даже прямые оскорбления в адрес собственных коллег по артистическому творчеству. Последние насмешки от Максима Галкина (иноагента) прозвучали с американской сцены о возрасте своих российских коллег. 

В связи с этим Владимир Соловьев напомнил Максиму Галкину о возрасте его супруги, бывшей российской певицы Аллы Пугачевой. Все россияне знают о том, что Пугачева отметит свое 74-летие 15 апреля 2023 года. Однако Галкин, как заметил Соловьев, не замечает в этом ничего противоречивого. 

«Галкин, который высмеивает возраст артистов, вежливо говоря, моложе, чем его жена — и ему в голову никакого юмора не приходит!» — высказался он в эфире шоу «Соловьев LIVE».

Такую информацию представили корреспонденты информационного новостного онлайн-портала «Экономика сегодня». 

Напомним, в настоящее время шоумен живет и работает за границей. Выступая для иностранной публики, он неоднократно высмеивал своих коллег по шоу-бизнесу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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