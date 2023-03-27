«Фотошоп рулит»: поклонники не узнали Пугачеву на фото с младенцами на руках

Сегодня, 12:19

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«Фотошоп рулит»: поклонники не узнали Пугачеву на фото с младенцами на руках
Фото из открытых источников

Народная звезда, любимица миллионов людей Алла Пугачева из-за своей позиции по СВО уже более года не живет на территории России. Вместе с супругом Максимом Галкиным* (признан иноагентом в РФ, - Ред.) и младшими детьми Лизой и Гарри артистка переехала в Израиль, где и обустраивает свое семейное гнездышко.

После переезда супруг Примадонны, который до спецоперации очень часто делился фотографиями и видео со своего семейного архива, выкладывает их крайне редко. Поэтому для поклонников Аллы Борисовны публикация снимков сейчас является настоящим событием. Вот и недавно Галкин* выложил старую фотографию. На ней запечатлена Алла Борисовна Пугачева с двумя младенцами на руках. Как оказалось, это были новорожденные Лиза и Гарри.

Большинство поклонников без проблем поняли, кто попал в объектив фотокамеры и просто умилялись и восхищались двойняшками. Но нашлись и такие, которые начали критиковать звездное семейство за чрезмерное увлечение фотошопом. Им показалось, что народная артистка слишком молодо выглядит для своих, тогда еще 60 лет.

«Женщина на фото больше похожа на другую певицу, чем на Аллу Борисовну. Зачем так фотошопить и вводить нас в заблуждение? Фотошоп рулит», — написал один из комментаторов.

Супруг легендарной артистки пропустил замечание — он уже давно перестал реагировать на подобные выпады.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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