Данила Козловский и Оксана Акиньшина пришли вдвоем на Премию Художественного театра

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Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина, похоже, перестали скрывать отношения и на первую Премию Художественного театра пришли как пара. Церемония вручения наград состоялась в минувший понедельник на основной сцене МХТ им. Чехова.
Отмечались заслуги деятелей искусств до 35 лет, которые ярко заявили о себе в минувшем году. Посмотреть на награждение молодых дарований пришли многие знаменитости, в том числе Козловский и Акиньшина.
Данила удивил всех измененным имиджем - оказывается, он успел отрастить усы. На Премии он предстал в пиджаке, рубашке и джинсах. Его спутница появилась в костюме с юбкой в морском стиле.
«Газета.Ru» пишет, что на церемонии вручения премии актеры не желали обращать на себя внимание и старались избегать камер.
Козловский и Акиньшина недавно вернулись из США, чем опровергли предположения СМИ о своем бегстве из России. Однако в Америке продолжает проживать бывшая гражданская жена Данилы - актриса Ольга Зуева. Она родила актеру дочь. Недавно девочке, которую родители нарекли двойным именем Ода-Валентина, исполнилось три годика.
О романе Козловского и Акиньшиной слухи начали распространяться в 2020 году, когда еще даже не было известно о его разрыве с Зуевой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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