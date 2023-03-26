«112»: врачи РФ остановили распространение некроза у фигуриста Костомарова

У чемпиона Олимпиады 2006 года в городе Турине, Италия, дважды чемпиона мира, троекратного чемпиона Европы, постоянного участника шоу «Ледниковый период» Романа Костомарова медицинским специалистам наконец-то удалось восстановить распространение некроза.

Как заявили врачи столичной клиники «Коммунарка», в которой уже на протяжении двух с половиной месяцев пребывает прославленный спортсмен, накануне фигуристу зашили трахеостому, поэтому Роман дышит самостоятельно и все время находится в сознании.

После перенесенного инсульта мозговое кровообращение у Костомарова нормализовалось. Одновременно поступает информация о том, что на ближайший период звездному пациенту не планируется никаких операций. Об этом сегодня сообщили репортеры новостного онлайн-канала «Глас Народа».

В настоящее время организм знаменитого спортсмена чрезвычайно ослаб, вследствие этого его поддерживают с помощью капельниц и уколов. Известно, что из-за ударной дозы применяемых препаратов у Костомарова начала разрушаться печень. Поэтому сейчас медики всеми способами пытаются восстановить этот жизненно важный орган.

Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжелой формой пневмонии и сепсисом. Фигурист перенес ампутацию голеней обеих ног и кистей рук.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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