«112»: врачи РФ остановили распространение некроза у фигуриста Костомарова

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У чемпиона Олимпиады 2006 года в городе Турине, Италия, дважды чемпиона мира, троекратного чемпиона Европы, постоянного участника шоу «Ледниковый период» Романа Костомарова медицинским специалистам наконец-то удалось восстановить распространение некроза.
Как заявили врачи столичной клиники «Коммунарка», в которой уже на протяжении двух с половиной месяцев пребывает прославленный спортсмен, накануне фигуристу зашили трахеостому, поэтому Роман дышит самостоятельно и все время находится в сознании.
После перенесенного инсульта мозговое кровообращение у Костомарова нормализовалось. Одновременно поступает информация о том, что на ближайший период звездному пациенту не планируется никаких операций. Об этом сегодня сообщили репортеры новостного онлайн-канала «Глас Народа».
В настоящее время организм знаменитого спортсмена чрезвычайно ослаб, вследствие этого его поддерживают с помощью капельниц и уколов. Известно, что из-за ударной дозы применяемых препаратов у Костомарова начала разрушаться печень. Поэтому сейчас медики всеми способами пытаются восстановить этот жизненно важный орган.
Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжелой формой пневмонии и сепсисом. Фигурист перенес ампутацию голеней обеих ног и кистей рук.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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