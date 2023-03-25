Горобченко признался, что молится за своего тестя Александра Невзорова

Звезда «Бумера», известный артист театра и кино Сергей Горобченко накануне поделился некоторыми подробностями о том, какие у него взаимоотношения с родным тестем Александром Невзоровым (иноагентом).

Как утверждает Сергей, уже на протяжении длительного периода они не поддерживают со своим родственником никаких отношений. Но все же он как зять все равно волнуется за него, поскольку он является папой его любимой супруги Полины. Горобченко объяснил, что они вместе с супругой придерживаются иной, чем ее отец, точки зрения относительно СВО, которую поддерживают. Однако в их семье не принято выражаться о Невзорове (иноагенте) в негативном ключе.

«Лично меня такое положение касается меньше. А относительно Полины это сложная ситуация. Что об этом можно сказать? Сразу напрашивается фраза: не суди, да не судим будешь. Каждый из нас должен до конца прожить свою собственную жизнь. Теперь я молюсь за своего тестя каждый день — когда читаю утреннюю молитву. А как же не молиться за человека, тем более родного?» — откровенно признался Горобченко.

Также он добавил, что считает Александра Невзорова (иноагента) замечательной и талантливой личностью, с которой, как ему кажется, произошло что-то страшное. Об этом сегодня сообщили репортеры новостного онлайн-канала StarHit.ru.

Напомним, Александр Невзоров (иноагент) многократно негативно высказывался в адрес России, а также был заочно осужден за дискредитацию российской армии. Решение суда пока не может вступить в законную силу, так как артист находится за границей и возвращаться оттуда в Россию не собирается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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