Фигурист РФ Костомаров записал голосовое сообщение из больницы: «Я вернусь к вам, ребята»

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Фигурист Роман Костомаров записал своему другу хореографу Илье Авербуху голосовое сообщение.
Об этом Авербух рассказал сам, отметив, что он надеется на скорейшее выздоровление Костомрова, передает КП.
«В голосе чувствовалась очень сильная мотивация, он пошутил, условно, что сейчас «меня подрехтуют, и я вернусь к вам, ребята», – рассказал Илья Авербух.
Напомним, Романа Костомарова госпитализировали 10 января. Он пережил несколько ампутаций, лишился части стоп и кистей, а 21 февраля перенес инсульт.
Тем не менее спортсмен продолжает бороться за жизнь, а его близкие и друзья оказывают ему в этом поддержку.
Врачи, комментируя информацию о здоровье Костомарова, говорят о том, что впереди у него в любом случае длительный путь к полному восстановлению. Пока же важно остановить те негативные процессы, которые сейчас происходят в его организме.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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