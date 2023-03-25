Поплавская призвала Пригожина не отрицать подлинность беседы с Ахмедовым

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Иосиф Пригожин поспешил откреститься от выложенного в сеть компромата. Он отрицает свое участие в разговоре, который на днях был слит в сеть. Как известно, в записи человек с голосом Пригожина в разговоре с олигархом Фарадом Ахмедовым критикует российские власти. После того, как в сети стала распространяться запись этого диалога, продюсер опубликовал видео, в котором заявил, что никакой беседы он не вел и это пранкеры искусно подделали его голос с помощью нейросетей.
На гуляющую по сети аудиозапись отреагировала Яна Поплавская. В своем Telegram-канале актриса назвала слив разговора Ахмедова и Пригожина настоящим скандалом. Причем она заметила, что некоторые моменты в этой беседе были «очень в точку». Поплавская сообщила, что навела справки у специалиста, который заявил, что подделать запись реально, но этот процесс достаточно трудоемкий.
По мнению актрисы, едва ли у злоумышленников есть мотив публично подставить Иосифа Пригожина. Актриса пошутила, что на такое был способен только Игорь Крутой.
«Кому нужно столько возиться, чтобы опорочить музыкального продюсера Иосифа Пригожина?! Никому это не надо. Ну может только Игорь Крутой решил отомстить за старые обиды, но слабо верится», — заявила актриса.
Она считает, что Пригожину не стоит отпираться.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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