Екатерина Климова раскрыла свои ощущения после расставания с Игорем Петренко

Стали известны подробности трагедии на Сортировке, где мать убила детей и себя
Стали известны подробности жуткой трагедии, которая произошла в микрорайоне Сортировка (Екатеринбург). Там вечером 25...Подробнее
Актриса Екатерина Климова стала очередной звездной гостьей Надежды Стрелец и дала большое интервью для ее YouTube-канала. Среди разнообразия тем говорили популярные женщины и о личном. В частности, была затронута тема расставания Климовой с актером Игорем Петренко, отцом двух ее детей.
Екатерина призналась, что для нее разрыв оказался довольно болезненным. Кинозвезда поначалу была уверена, что даже не сможет пережить развод с ним. Но, как говорится, время лечит. Со временем в личной жизни у нее все наладилось. Ибо, по признанию актрисы, она не может жить без любви, а не без конкретного мужчины.
«После того, как наши отношения остались в прошлом, поняла, какая я сильная, что могу пережить и такое. Конечно, я думала, что жить просто невозможно без того, что у нас было. Выяснилось, возможно. Человек вообще может все пережить», - порассуждала Екатерина Климова.
Сейчас ей приходится периодически общаться с бывшим мужем, говорить и прислушиваться друг к другу - она и Петренко делают это ради общих детей.
У них в браке, напомним, родились сыновья Матвей и Корней.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Стали известны подробности жуткой трагедии, которая произошла в микрорайоне Сортировка (Екатеринбург). Там вечером 25...Подробнее
Если говорить вполголоса и тратить все время на собственное благополучие, то твою позицию никто не услышит. С таким...Подробнее
ЧВК «Вагнер» сообщила об отправке мобильных центров по набору сотрудников в различные уголки нашей страны....Подробнее
Мировой чемпионат, который запомнили многие болельщики, состоялся в 2005 году на ледовых аренах города Москвы. В...Подробнее
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал рекомендации «зарубежным товарищам», как отличить его голос от российского...Подробнее
В России снова говорят о том, что армию будут увеличивать и это волнует многих россиян, так как далеко не все мечтают...Подробнее
Французская компания Leroy Merlin решила окончательно избавиться от своих активов в России и уйти с рынка страны. В...Подробнее
О причинах того, что в Ярославской области стало больше рекламы с предложением контрактной службы в ВС РФ, рассказал...Подробнее
Украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по Сватово. Как сообщили в украинских СМИ, удар наносился по командному...Подробнее
Пресс-служба Смольного анонсировала старт очередного этапа модернизации дорожной системы. В рамках этих мер до ноября...Подробнее
Комментировать