Екатерина Климова раскрыла свои ощущения после расставания с Игорем Петренко

Сегодня, 11:34

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Екатерина Климова раскрыла свои ощущения после расставания с Игорем Петренко
Актриса Екатерина Климова

Актриса Екатерина Климова стала очередной звездной гостьей Надежды Стрелец и дала большое интервью для ее YouTube-канала. Среди разнообразия тем говорили популярные женщины и о личном. В частности, была затронута тема расставания Климовой с актером Игорем Петренко, отцом двух ее детей.

Екатерина призналась, что для нее разрыв оказался довольно болезненным. Кинозвезда поначалу была уверена, что даже не сможет пережить развод с ним. Но, как говорится, время лечит. Со временем в личной жизни у нее все наладилось. Ибо, по признанию актрисы, она не может жить без любви, а не без конкретного мужчины.

«После того, как наши отношения остались в прошлом, поняла, какая я сильная, что могу пережить и такое. Конечно, я думала, что жить просто невозможно без того, что у нас было. Выяснилось, возможно. Человек вообще может все пережить», - порассуждала Екатерина Климова.

Сейчас ей приходится периодически общаться с бывшим мужем, говорить и прислушиваться друг к другу - она и Петренко делают это ради общих детей.

У них в браке, напомним, родились сыновья Матвей и Корней.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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