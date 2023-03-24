Актриса РФ Яна Поплавская: Запись разговора Пригожина и сенатора Ахмедова оказалась скандалом

Сегодня, 18:59

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Актриса РФ Яна Поплавская: Запись разговора Пригожина и сенатора Ахмедова оказалась скандалом
Фото из открытых источников

Яна Поплавская обсудила со своими подписчиками слитую в Сеть запись разговора продюсера Иосифа Пригожина. Об этом сообщает издание «CT News».

На просторах Интернета стала вирусной запись телефонного разговора двух известных в России людей — продюсера  Иосифа Пригожина и сенатора-миллиардера Фарада Ахмедова, во время которого они, обильно используя нецензурную лексику, обсуждали политические и военные события. При этом резко критикуя действия Кремля.

Правда, сам Пригожин свою «причастность» к слитому диалогу отрицает и «сваливает вину» на умную нейросеть. 

Как бы то ни было, многие подозревают, что зреет нешуточный скандал. В их числе — и известная актриса Яна  Поплавская. По ее мнению, высказанному подписчикам в ее Telegram-канале, в некоторых суждениях собеседники попали «в точку», хоть все и звучит очень скандально.

«Данная тематика звучит чересчур скандально. Однако, на мой взгляд, некоторые фрагменты этого разговора, между прочим, даже в точку», — размышляет актриса.

Вместе с записью скандального разговора она выложила и оправдания, записанные Иосифом Пригожиным. По ее мнению, это все же больше похоже на фейк. 

«Похоже на правду, если говорить честно. Ведь Иосиф — человек неглупый, опытный, чтобы о таких вещах трепаться открыто. На месте Пригожина надо подать в суд за выход частного разговора в публичный доступ. Лично я совершенно не верю в подлинность всей этой истории», — считает Поплавская.

Яна Поплавская призвала и своих подписчиков высказать мнение на счет правдивости этой истории.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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