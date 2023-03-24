У сбежавшей из России Аллы Пугачевой нигде не осталось пристанища

Сегодня, 09:34

0

Image 16+
У сбежавшей из России Аллы Пугачевой нигде не осталось пристанища
Алла Пугачева

Уехавшая в Израиль Алла Пугачева лишилась всей недвижимости в России. Так, дачей Примадонны на Истре теперь владеет ее старший внук Никита Пресняков, который также покинул Россию. Молодой музыкант сейчас живет в США и строит в этой стране карьеру, поэтому особняк в деревне Бережки выставлен на продажу. 

По некоторым данным, этот коттедж можно приобрести за 225 млн рублей. По словам певицы Алены Кравец, Алла Борисовна отдала младшему внуку Дени Байсарову свою тайную квартиру с видом на храм Христа Спасителя, расположенную в центре Москвы.

Есть сведения, что эта жилплощадь была подарена бывшим мужем Кристины Орбакайте Русланом Байсаровым в качестве извинений за избиение, которое он ей нанес. Но эти данные официально не подтверждены. Что же касается замка в подмосковной деревне Грязь, то он принадлежит Максиму Галкину (признан в РФ иноагентом). 

В итоге Алла Пугачева, которая сейчас налаживает жизнь в Израиле, осталась без недвижимости на территории России. Впрочем, пока легендарная певица на родину не собирается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

У сбежавшей из России Аллы Пугачевой нигде не осталось пристанища

Сегодня, 09:34

Юдина заявила, что Роман Костомаров уже пережил самый тяжелый этап лечения

Вчера, 19:49

Шахназаров: никто из коллег Галкина не осудил его за шутку о Скабеевой

Вчера, 17:29

«Sport24»: Как великие фигуристы Костомаров и Навка поставили на уши Москву

Вчера, 13:59

Виктория Лопырева развелась с Игорем Булатовым

Вчера, 08:34

Врач Авербах минимально оценил выживаемость Романа Костомарова в случае отказа печени

24-03-2023, 22:09

«112»: У фигуриста РФ Костомарова начались проблемы с печенью из-за приема лекарств

24-03-2023, 21:34

РИА Новости: Роману Костомарову ампутировали все пальцы на левой руке

24-03-2023, 15:24

Жена актера Оскара Кучеры не поддерживает проведение СВО на территории Украины

24-03-2023, 15:14

Телеведущий Никита Михалков назвал действия актера Артура Смольянинова глубочайшим разочарованием

24-03-2023, 13:19

Хмельницкая упала в объятия актёра Белого: «У нас болит, нам не все равно! Так нельзя с людьми»

24-03-2023, 11:39

SHAMAN высказался по поводу оскорбительной шутки Максима Галкина о песне «Встанем»

23-03-2023, 19:49

Белый заявил, что солисты группы «Би-2» отдают часть гонораров на помощь Украине

23-03-2023, 17:34

Максим Галкин высмеял песню певца SHAMAN «Встанем» во время очередного концерта за границей

23-03-2023, 08:14

Глава Лиги защиты пациентов усомнился в наказании врачей за ошибки в лечении Романа Костомарова

22-03-2023, 18:24

«Шакалы»: экс-продюсер РФ «Ласкового мая» Андрей Разин осудил выпады против Пугачевой

22-03-2023, 09:34

Танцы на коляске: Врач РФ рассказал о будущем заговорившего Костомарова

21-03-2023, 20:39

Скабеева назвала Галкина «гнидой» из-за шутки про ее голову в руках Киркорова

21-03-2023, 18:49

Пореченков заменит на сцене МХТ уехавшего из России народного артиста Дмитрия Назарова

21-03-2023, 18:19

Стас Пьеха попал в больницу из-за коронавируса COVID-19

21-03-2023, 17:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В школе №1392 в Новой Москве изнасиловали четвероклассника

В школе №1392 в Новой Москве изнасиловали четвероклассника

23-03-2023, 15:54

0

Администрация школы №1392 имени Рябинкина в Новой Москве скрывала факт насилия над учеником четвертого класса. Уже...

Подробнее
«Если говорить вполголоса – то никто тебя не услышит»: Пригожин объяснил, почему голос России не слышен в ЕС

«Если говорить вполголоса – то никто тебя не услышит»: Пригожин объяснил, почему голос России не слышен в ЕС

24-03-2023, 16:02

0

Если говорить вполголоса и тратить все время на собственное благополучие, то твою позицию никто не услышит. С таким...

Подробнее
«Sport24»: Как великие фигуристы Костомаров и Навка поставили на уши Москву

«Sport24»: Как великие фигуристы Костомаров и Навка поставили на уши Москву

Вчера, 13:59

0

Мировой чемпионат, который запомнили многие болельщики, состоялся в 2005 году на ледовых аренах города Москвы. В...

Подробнее
Жители южноуральской глубинки попросили президента Путина сохранить им медицину

Жители южноуральской глубинки попросили президента Путина сохранить им медицину

23-03-2023, 13:49

0

Жители уральской глубинки - села Усть-Багаряк - подготовили обращение к российскому президенту Владимиру Путину, в...

Подробнее
Джон Кирби назвал «идиотом» российского пилота истребителя Су-27, перехватившего дрон MQ-9

Джон Кирби назвал «идиотом» российского пилота истребителя Су-27, перехватившего дрон MQ-9

23-03-2023, 16:39

0

В Вашингтоне сочли нелепым и оскорбительным награждение пилота российского Су-27, совершившего определенный маневр при...

Подробнее
«Леруа Мерлен» планирует полностью уйти из России и продать все свои магазины

«Леруа Мерлен» планирует полностью уйти из России и продать все свои магазины

24-03-2023, 17:04

0

Французская компания Leroy Merlin решила окончательно избавиться от своих активов в России и уйти с рынка страны. В...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Украина отправила Финляндии запрос на передачу ей истребителей F/A-18 Hornet

Украина отправила Финляндии запрос на передачу ей истребителей F/A-18 Hornet

23-03-2023, 15:39

0

Финляндия получила запрос от Украины на передачу ей истребителей F/A-18 Hornet. Обсуждать вопрос поставок планируется в...

Подробнее
99 новых светофоров не решат проблемы с плохой организацией движения в Петербурге

99 новых светофоров не решат проблемы с плохой организацией движения в Петербурге

24-03-2023, 18:03

0

Пресс-служба Смольного анонсировала старт очередного этапа модернизации дорожной системы. В рамках этих мер до ноября...

Подробнее
ЧВК «Вагнер» направляет в российскую глубинку мобильные центры по набору сотрудников

ЧВК «Вагнер» направляет в российскую глубинку мобильные центры по набору сотрудников

Вчера, 20:17

0

ЧВК «Вагнер» сообщила об отправке мобильных центров по набору сотрудников в различные уголки нашей страны....

Подробнее
Петербург стремительно теряет точки с шавермами после снижения покупательской способности

Петербург стремительно теряет точки с шавермами после снижения покупательской способности

23-03-2023, 16:44

0

Количество точек с шавермами в Петербурге за год сократилось на 29%. На это повлияли определенные факторы, среди...

Подробнее