У сбежавшей из России Аллы Пугачевой нигде не осталось пристанища

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Уехавшая в Израиль Алла Пугачева лишилась всей недвижимости в России. Так, дачей Примадонны на Истре теперь владеет ее старший внук Никита Пресняков, который также покинул Россию. Молодой музыкант сейчас живет в США и строит в этой стране карьеру, поэтому особняк в деревне Бережки выставлен на продажу.
По некоторым данным, этот коттедж можно приобрести за 225 млн рублей. По словам певицы Алены Кравец, Алла Борисовна отдала младшему внуку Дени Байсарову свою тайную квартиру с видом на храм Христа Спасителя, расположенную в центре Москвы.
Есть сведения, что эта жилплощадь была подарена бывшим мужем Кристины Орбакайте Русланом Байсаровым в качестве извинений за избиение, которое он ей нанес. Но эти данные официально не подтверждены. Что же касается замка в подмосковной деревне Грязь, то он принадлежит Максиму Галкину (признан в РФ иноагентом).
В итоге Алла Пугачева, которая сейчас налаживает жизнь в Израиле, осталась без недвижимости на территории России. Впрочем, пока легендарная певица на родину не собирается.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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